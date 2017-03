Az elnök emberei sorozat alkotója szuperhősfilmet írna

Ha van WTF, akkor ez az: Aaron Sorkin, akinek Az elnök embereit, a Studio 60-t, a Híradósokat, a Sports Nightot, illetve a Facebook-filmet is köszönhetjük, a Marvellel és a DC-vel egyeztet arról, hogy mi kellene ahhoz, hogy forgatókönyvet írjon egy képregényfilm-projekthez.

Aaron Sorkin az egyik legjobb forgatókönyvírónak számít Hollywoodban, ő írta Az elnök emberei első négy évadát, vagy éppen a Híradósok című HBO-sorozatot, az Egy becsületbeli ügyet, A közösségi hálót, meg kismillió mást, és ő járatta csúcsra a walk and talk történetmesélést, ami annyit tesz, hogy a dialógokat (de milyeneket!) a színészek nem állva vagy ülve, hanem folyamatos mozgás közben mondják, gyorsan, de hosszan, gyakran vágás nélkül.

Sorkinnak van Oscar-díja is, A közösségi hálóért kapta 2010-ben, ezért is fura, hogy egy képregényfilmes melóval kacérkodik. Legutóbb egyébként rendezőként is bemutatkozott a Molly's Game című filmmel, amiben Jessica Chastain egy nagy tétekben utazó pókertermet üzemeltet Hollywoodban.

Leülök a Marvellel és a DC-vel is, de először csak udvariasságból, mert őszintén bevallom, életemben nem olvastam még képregényt. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem a műfajt, vagy lenézem, semmi ilyesmi, csak éppen nem találkoztam vele, van ilyen. Remélem, hogy van egy olyan karakter az archívumukban, akit megszeretek, és elolvasom az összes sztoriját.

A Marvel és a DC-filmeket gyártó Warner szándéka, hogy korunk egyik legjobb írójával dolgozzanak együtt érthető, hogyne, és ha abból indulunk ki, hogy a Deadpool és a Logan mekkora siker lett, Sorkinra simán ré lehetne bízni egy keményebb sztorit.