Casey Affleck leplet húzott magára, és céltalanul bolyong

Hatalmas sikerrel fogadták a Sundance Fesztiválon az Elliott, a sárkány rendezőjének új filmjét, aminek megjött az első előzetese. A Ghost Story ráadásul nem csak az alaphelyzete és a Sundance-sikere miatt érdekes, ez az első szerepe A régi város óta Casey Afflecknek, aki nemrég megnyerte a legjobb férfi színész Oscarját.

Az A Ghost Story című filmet David Lowery rendező az Elliott, a sárkány után kezdte el forgatni titokban Dallasban. A júliustól augusztusig tartó forgatás utómunkáit szeptemberben be is fejezték, hogy aztán bemutassák az idei Sundance-en. Ráadásul a filmet az az A24 forgalmazza, akiknek köszönhető az Oscar-díjas Holdfény is.

A munkálatok azért is mehettek ilyen gyorsan, mert az A Ghost Story meglehetősen egyszerű koncepción alapul. Casey Affleck karaktere meghal, de a szelleme visszajár abba a házba, ahol magára hagyta a családját, köztük feleségét, Rooney Marát. A film a szellem túlvilági életét mutatja be, ahogy próbál megbékélni a helyzettel, nyilván kisebb-nagyobb sikerrel. Közben a film feldolgozza azt a témát is, hogy milyen kívülről végignézni, ahogy szeretteink halálunk után szép lassan elfelejtenek minket és élik tovább a mindennapjaikat úgy, mintha nem is lettünk volna.

Az A Ghost Story magyarországi forgalmazásáról egyelőre nem tudni, Amerikában július elején mutatják be a mozikban. Reménykedjünk benne, hogy elég nagy közönségsiker esetén talán ide is eljut.