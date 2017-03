Brutális látványorgia lesz a következő A majmok bolygója

Matt Reeves rendező nem ígér mást, csak vért, verítéket és könnyeket A majmok bolygója: Háború című filmhez. A most végre megjelent előzetes alapján a klasszikus történet újraindított filmes feldolgozásainak harmadik része egy dologról fog szólni: arról, hogy az emberek el akarják pusztítani a majmokat, mert félnek, hogy átveszik a helyüket, és akkor majd azok pusztítják el őket.

És bár került az előzetesbe némi könnyfacsarás is cuki kislánnyal, akinek egy majom tesz a hajába szép virágocskát, azért úgy tűnik, a film elsősorban egy háborús látványorgia akar majd lenni, egy kicsit az Apokalipszis most csatajeleneteinek stílusát idézve.

A filmet az előző részt is jegyző, a Cloverfield alkotójaként is ismert Matt Reeves rendezi; ő az, akit Ben Affleck rendezői felmondása után beültettek a The Batman című film kamerája mögé is. Az emberek közül Woody Harrelson lesz a főszereplő, a majmok vezérét pedig nem túl meglepő módon Andy Serkis "játssza" majd, azaz ő lesz az, akinek a mozgását számítógéppel átalakítják majd. A filmet várhatóan Magyarországon is július 14-én mutatják be.