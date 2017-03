Valami furcsában sántikál a szomszéd? A gyerek kinyomozza!

Colin Trevorrow a hatalmas sikerű Jurassic World, és a két év múlva érkező Csillagok háborúja kilencedik része közben pedig készített egy új filmet, amiben visszatér független filmes gyökereihez, a The Book of Henry című filmnek itt van az előzetese. A film azért is tartott számot érdeklődésre, mert senki sem értette pontosan, miről fog szólni, és mert az egyik gyerekfőszereplő Jacob Tremblay, akit tavaly mindenki megismert a Szoba című filmben.

A történet szerint egy Naomi Watts által alakított anya egyedül neveli két kisfiát, Henry-t, (Jaeden Lieberher) és öccsét, őt alakítja Tremblay. Igen meghitt viszonyban van a gyerekeivel, így derül, ki, hogy nagyobbik fiának tetszik a szomszéd lány, Christina, és azt is észreveszi, hogy bajban van, mert mostohaapja nem bánik jól vele. Ezen kívül a férfit körbelengi valami sötét titok is, ezért Henry és az anyja elhatározzák, hogy segítenek neki.

Az amerikai bemutató időpontja 2017. június 16.