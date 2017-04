Feledteti-e Scarlett Johansson, ha kilúgoznak egy klasszikust?

Szinte csodának tekinthető, hogy elkészült az egyik legnagyobb becsben tartott anime, a Ghost in the Shell amerikai filmes adaptációja. A jogok hosszú éveken keresztül voltak a Dreamworks és Steven Spielberg cégének birtokában, de csak nem akart haladni a projekt. 2017 márciusára viszont elkészült a végeredmény, Rupert Sanders (Hófehér és a vadász) rendezésében, Jamie Moss és William Wheeler forgatókönyvéből, Scarlett Johansson főszereplésével. És ez a témája a Kultrovat Podcast legújabb adásának.

A beszélgetésben Sajó Dávid, Stöckert Gábor és Földi Gábor vettek részt, és mindenki más nézőpontból közelített a filmhez. Volt, aki tisztában van az összes fontosabb előzménnyel, más pedig egyedül a filmet látta.

Tényleg akkora baj, amire a filmről írt kritikánkban is kitértünk, hogy nem elég hangsúlyos a filozófia a filmben? Szükséges egyáltalán ilyen elvárásokat támasztani egy akciófilmmel szemben? Az ehhez hasonló kérdések mellet kitérünk a látványvilágra, a nagyszerű operatőri megoldásokra és arra is, hogy Scarlett Johansson jól döntött-e akkor mikor elvállalta Hadnagy szerepét.

A podcast szigorúan spoileres, elsősorban azoknak szól, akik már látták a filmet, hiszen minden fontosabb történés megtárgyalásra kerül az adásban.

Mi is ez az egész?

