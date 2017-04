Nem tódultak a magyarok Scarlett Johanssonra

Gyengén indítottak az új filmek a magyar mozikban, több új bemutató is érkezett, de elmaradtak a várakozásoktól. Az első helyet megőrizte a Disney A szépség és a szörnyeteg című filmje, ami 50 százalékos csökkenés mellett, 47 ezer új nézővel végzett a legjobb pozícióban. Mi azt írtuk, hogy szép és látványos adaptáció lett, ami szórakozás az egész családnak, de komolyan kell venni a korhatár-besorolást és csak a 12 évnél idősebb gyerekekkel beülni a moziba.

Második helyre fért csak oda Scarlett Johansson és a klasszikus anime adaptációja, a Páncélba zárt szellem, ami 29 ezer nézőt és 46 millió forintos bevételt gyűjtött össze magának a Filmforgalmazók Egyesülete által kiadott adatok alapján. Feltehetőleg a kampányon keresztül nem sikerült elég embert megszólítani az eredeti anime rajongóin kívül. Szerintünk a feldolgozás nem nyúl olyan érdekes és izgalmas filozófiai kérdésekhez, mint az eredeti, az akciók viszont kifejezetten látványosak, és vannak olyan pillanatokat, amiket szinte változtatás nélkül emeltek át az eredetiből.

Előzetesen biztos jobb teljesítményre számítottak a Páncélba zárt szellemtől, ami csak azért nem kapott ki a harmadik helyen szereplő Kincsemtől, mert ebből több, drágább jeggyel járó, 3D-s vetítést tartottak, így hiába váltottak többen jegyet Herendi Gábor filmjére, ez kevesebb pénzt jelent. Mindenesetre a filmalap eddigi legdrágább filmje egyelőre meghálálja a ráköltött támogatást, ugyanis a harmadik héten is szép számokat hoz, 191 ezeren már beültek rá, vagyis közel a rendező által belőtt 200 ezres cél.

Ami a további bemutatókat illeti, a a Hupikék törpikék 3. - Az elveszett falu a negyedik helyen mutatkozott be , összesen 20.832 nézője volt a hétvégén. A Menedék még ennyire sem érdekelte az embereket, de 3822 nézővel még így is sikerült bekerülnie a legjobb 10 film közé. A legjobbak között továbbra is tartja magát a Testről és lélekről, ami a Logan mellett az egyetlen olyan a legjobbak között, ami már az 5. hete a fut a mozik műsorán. Enyedi Ildikó filmjét már 49 ezer ember látta, ami kiválónak számít a magyar alkotások mezőnyében.

Az Egyesült Államokban is a várakozások alatt teljesített a Páncélba zárt szellem. Az akciófilm mindössze 19 millió dollárt szerzett a nyitóhétvégén, ami a harmadik helyre volt csak elég. A külföldi lapok egyelőre nem mutattak rá a bukás okára. A Box Office Mojo portálon azt olvashatjuk, hogy a Scarlett Johannson hasonló filmjéhez, a 2014-ben bemutatott Lucyhez képest kevesebb női nézőt tudott bevonzani a film. A Lucy annak idején 43 millió dollárral indított. A Páncélba zárt szellemet a világ többi tájáról érkező bevételek menthetik még meg, kezdésnek 40 milliót szedett össze. Ha nem csökken túlságosan nagyot a második hétre akkor ezek elegek lehetnek ahhoz, hogy ne bukjon igazán sokat a filmen a Paramount.

Kisebb meglepetésre az első helyet egy animációs film, a Bébi úr szerezte meg, amit hazánkban április 13-án mutatnak majd be. A DreamWorks filmje 49 milliós hétvégével mutatkozott be, amivel sikerült megőriznie a továbbra is jól szereplő A szépség és a szörnyeteget. Az öltönyös kisbabáról szóló film nagyjából a 2015-ös Végre otthon című animációs filmhez hasonlóan teljesített, ami 175 millió dollárnál állt meg, vagyis a Bébi úr előtt sem elképzelhetetlen, hogy több mint 150 millió dollárt kaszál az amerikai piacról.