Az isten sem ment meg már az Avatar 2-től

Ha már Hollywood tényleg belefullad a folytatásokba és a remake-ekbe, miért pont minden idők legsikeresebb filmje maradna ki? James Cameron már régóta tervezi az Avatar folytatását, de legutóbb arról volt szó, hogy az idén már biztos nem mutatják be, hiszen még el sem kezdték forgatni.

Nos, most már annyival előrébb vagyunk, hogy hivatalos információnak tekinthetjük: az ősszel megkezdik a forgatást. Ezt maga Sigourney Weaver jelentette be: "Most már elkezdjük! Elkezdtük a felkészülést, és ennél többet nem tudom, mondhatok-e. De ősszel már ténylegesen forgatni fogunk" - mondta a Hollywood Reporternek.

Cameron korábban azt mondta, egyszerre négy további részt tervez, és mind a négyet egyszerre forgatnák le: a rendező a következő nyolc évét erre a projektre szánná.