Ridley Scott világháborús filmet rendez

A rendező közel a nyolcvanhoz turbófokozatra kapcsolt, és látszólag képtelen leállni, összeszámolni se könnyű, hány vasat tart a tűzben.

A 79 éves Scott még csaknem egy évtizedre elegendő munkát tervez, ha minden jól megy: a rövidesen a mozikba kerülő Alien: Covenant mellett már tudható, hogy készül az Alien: Awakening című filmjére is, mely után még egy teljes újabb Alien-trilógia is a csőben van.

Sőt, Scott állítólag a Gladiátor második részét is elkészítené, miközben ott van neki az All The Money In The World, melynek még az idén tavasszal kezdődne a forgatása, és a milliárdos Paul Getty unokája elrablásával foglalkozik, a főszerepben Natalie Portmannel. És aztán dolgozik még Don Winslow The Cartel című, drogháborúról szóló könyvének megfilmesítésén is.

Na most, mindezek mellé még jönne most egy nagyszabású második világháborús film is, méghozzá az angliai csatáról, mely 1940-41-ben zajlott a brit légtérben. A projektről a Den of Geek egyelőre csak annyit tud, hogy korai fázisban tart még, és a forgatókönyvet Matthew Orton írta, aki az Eichmann elrablásáról szóló, Oscar Isaac főszereplésével készülő Operation Finale forgatókönyvét is jegyzi.