A rekordok könyvébe kéne kerülnie Shia LaBeouf új filmjének

Olyan nézettségi eredményt ért el Nagy-Britanniában, amitől mindenki megdöbbent. Vagy sírva fakadt.

Mindössze 7 font, azaz 8,7 dollár bevételt hozott a Man Down című, Shia LaBeouf, Jai Courtney és Gary Oldman főszereplésével készült film egy poszttraumás stressz szindrómával küzdő veteránról (őt alakítja LaBeouf). Ez azt jelenti, hogy

egyetlen egy darab jegyet adtak el rá,

mivel az angol moziszövetség irányelvei alapján épp ennyibe kerül egy mozijegy az országban.

"Szegény Shia! Ennek a nyitóhétvégének be kéne kerülnie a Guiness Rekordok Könyvébe, vagy valami" - kommentálta az eredményt Paul Dergarabedian, a ComScore vezető elemzője a Variety-ben.

Igaz, a dologhoz hozzátartozik, hogy egyrészt egyetlen, vidéki moziban vetítették a filmet, másrészt pedig ezzel egy időben elérhetővé tették online is, ráadásul hamarosan BluRayen és DVD-n is kijön.

Shia LaBeouf egyébként eléggé bekattant az elmúlt években, elég csak felsorolni, hogy leginkább olyankor került be a médiába,

Ennek ellenére lehet, hogy a hatalmas bukás annak köszönhető, hogy a film borzalmas, legalábbis a kritikákat összesítő Rotten Tomatoes portálon rekordközelien alacsony, 15 százalékos a tetszési indexe. Viszont amiatt, hogy az egy darab eladott jegy híre most persze végigsöpör a médián, még az is lehet, hogy a Man Down eljut egy csomó nézőhöz, és végül LaBeoufék jól jönnek ki a dologból.