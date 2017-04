Schwarzenegger ezúttal nem biztos, hogy visszatér

Épp elég kemény csapás volt A feláldozhatók (The Expendables) című sorozatnak az is, hogy az ötletgazda és főszereplő Sylvester Stallone úgy összeveszett a készítőkkel, hogy kiszállt az egészből, de most folytatódik a sor: Arnold Schwarzenegger kijelentette, ha Stallone nincs, akkor ő sem vállalja a folytatást.

"Nincs Expendables Sly nélkül. Nem, nélküle sosem csinálnám meg a filmet" - mondta az Entertainment Weeklynek Arnold Schwarzenegger, amikor arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy Sylvester Stallone, az első rész rendezője, a filmek ötletgazdája és egyik írója nem hajlandó szerepelni a negyedik részben.

Schwarzenegger is játszott mind a három filmben, bár az első részben politikusi munkája miatt még csak egy kis cameója volt. És akármennyire is határozott, azt nem állítja magáról, hogy amúgy annyira képben lenne a negyedik részt illetően: "Még nem láttam a forgatókönyvet, sőt azt sem tudom, van-e már egyáltalán forgatókönyv, még ha augusztusban már forgatni is szeretnének, mint eddig mindig."

A sztárnak egyébként Stallone helyzetétől függetlenül is komoly aggályai vannak a szerepével kapcsolatban, és amúgy is csak akkor vállalná a negyedik részt, ha abban jobban meg lenne írva a karaktere, mint amilyen szerinte a harmadikban volt. "Az első és a második nagyszerű volt, de a harmadikban szerintem nem volt jól megírva a szerepem. És nem is játszottam igazán jól; lehet, hogy más nem így gondolja, de én nem hiszem, hogy komoly értéket adtam volna hozzá a filmhez."