Az új Alien zeneszerzője magyar filmben dolgozik

Jed Kurzel dolgozott már Michael Fassbender és Marion Cotillard filmjében, ő szerezte az Assassin's Creed zenéjét is. Most egy szír menekültről szóló magyar filmen dolgozik.

A többszörös Cannes-i díjnyertes Mundruczó Kornél (Delta, Fehér isten) leszerződtette Jed Kurzel ausztráliai zeneszerzőt: ő írja a magyar rendező következő filmje, a Felesleges ember zenéjét, miután elkészült Ridley Scott következő Alien-filmje, az Alien: Covenant filmzenéjével - írja a Film Music Reporter.

Jed Kurzel korábban többször dolgozott testvére, Justin Kurzel filmjeinek zeneszerzőjeként: a sokszoros díjnyertes A Snowtown-i gyilkosságok volt az első nagyobb munkája, de testvére őt kérte fel a Michael Fassbender és Marion Cotillard főszereplésével készült Machbeth, majd az Assassin's Creed filmzenéjének megírására is. Ő szerezte a The Babadook című, nagyszerű horror zenéjét is, és dolgozott Ewan McGregor és Alicia Vikander Fenegyerek című filmjében is.

A Felesleges ember egy szír menekültről szól, akit meglőnek a magyar határon, amikor megpróbál bejutni az országba, amitől viszont elnyeri a levitáció képességét. A forgatáson, ahol épp egy repülős jelenetet vettek fel, mi is ott jártunk; ez az a film, amely miatt többször olyan élethű sátortábort építettek a Keleti pályaudvarnál, hogy a járókelők rendre összekeverték a valódi menekültek táborával. A film főszereplői Balsai Móni, Merab Ninidze, Cserhalmi György és Jéger Zsombor lesznek.