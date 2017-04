Daniel Craig mégis Bond maradhat

Egyre nevetségesebb, ami a következő James Bond kiválasztása körül zajlik. Az eddigi Bond, Daniel Craig már 2015-ben megmondta, hogy előbb vágná fel az ereit, mint hogy megint eljátssza a 007-es ügynököt. Egy ideig úgy tűnt, hogy tényleg a nem túl fényesre sikeredett Spectre lesz az utolsó Bond-filmje, de miután a Sony 150 millió dolláros ajánlatott tett, már óvatosabban nyilatkozgatott. Most már az is lehet, hogy a következő filmben is ő lesz Bond. A Pagesix ugyanis több különböző forrásra hivatkozva azt írja, hogy a producer, Barbara Broccoli és a színész nagyon közel járnak a megegyezéshez. A forgatókönyv is készen van, Neal Purvis és Robert Wade írták, akik már több Bond-filmet írtak együtt.

Amikor Craig közölte, hogy nem vállal több Bond-filmet, több önjelölt Bond bukkant fel a médiában. A leglelkesebb Tom Hiddleston volt, akit legutóbb a Kong: Koponya-szigetben láthattuk. (Hiddleston nyomulásáról Bond szerepéért itt írtunk hosszabban.) Azonban a cikk úgy tudja, hogy Broccolinak nem jön be Hiddlestone, túlságosan önelégültnek tartja, emellett Bond szerepére keményebb pasit szeretne, mint amilyen szerinte Hiddlestone.

Daniel Craig egyébként 2005. óta alakítja a 007-es ügynököt, ezalatt négy filmben szerepelt, amivel összesen állítólag 38 millió fontot (több mint 15,6 milliárd forintot) keresett. Sir Roger Moore hétszer játszotta el James Bondot, 1973 és 1985 között, egyelőre ő a leghosszabb ideig Bondot alakító színész a világon.