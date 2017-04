Gigantikus őscápás horrort forgatott Jason Statham

A szállító-franchise szótlan, de annál határozottabban verekedő főszereplője a rémes Mestergyilkos 2 után egy újabb felejthetőnek tűnő zséfilmet forgatott: a Meg egy őscápára vadászó tudósról és sok-sok rettegő kínairól szól majd.

A Meg (mármint Megalodon, csak rövidítve) Statham azt nyilatkozta, hogy a Jurassic Park és a Cápa szerelemgyermeke, azaz olyan terület, amire mostanában leginkább a The Asylum stúdió olyan zséfilmjei merészkednek csak mint a méltán elfeledett 3-Headed Shark Attack (A háromfejű cápa támadása) vagy a Mega Shark Versus Giant Octopus (Megacápa vs. Óriáspolip) ami még legalább két folytatást is szült.

Egyébként ha bejön a film, folytatásra bőven van lehetőség és alapanyag, hiszen a Meg írója, Steve Alten 1997 óta még négy könyvben szerepeltette az őscápát. A Meg főszerepében Statham egy mélytengeri búvárt alakít, aki egyébként tudósember is, mert miért ne, és egy nap azt a feladatot kapja, hogy mentsen ki egy rakás kínai tudóskollégát,. akiket egy megalodon abajgat.

A filmet 2018-ban mutatják be, előre félünk tőle.