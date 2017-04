Mégsem láthatjuk az öreg Conanről szóló vérfürdőt

Nem direkt csináljuk, esküszöm, de itt a hét negyedik Schwarzenegger-közeli híre (itt a terminátoros, itt a stallonés, itt meg a predátoros): a Universal osztott-szorzott, és mégsem finanszírozza meg Conan barbár hattyúdalát.

A Universal Pictures hivatalosan is leállította a The Legend of Conan (Conan legendája) előkészítését, és úgy tűnik, letettek arról, hogy Robert E. Howard ikonikus hőse megkapja a régóta tervezett búcsúfilmet. Az első Conan-film, a Conan a barbár 1982-ben, a folytatása (Conan, a pusztító) 1984-ben került mozikba, ennek a végén belengették az akkor még 1987-re tervezett Conan, a hódító című harmadik részt, de abból nem lett semmi.

2011-ben Jason Momoa vette kézbe a bazinagy kardot a Conan, a barbár című filmben, de minek: anyagi és kritikai bukás lett belőle. A Conan legendáját ettől függetlenül továbbra is meg akarta csinálni a Universal, és pont olyan búcsútörténetnek szánta, mint amilyen Clint Eastwood Nincs bocsánat című westernje volt, vagy éppen a nemrég bemutatott Logan, ami Hugh Jackman és Rozsomák nevű karaktere hattyúdala volt.

A Universal döntéséről Chris Morgan, a Halálos iramban-filmek egyik írója mesélt az EW.com-nak. Ezek szerint Will Beall írt egy forgatókönyvvázlatot, amiben Conan már nem barbárkodik, hanem uralkodik. A sztorival nem is volt nagy baja a Universalnek, de a költségvetéssel igen. Pedig Schwarzeneggernek is tetszett az ötlet, és az előkészítés is jól haladt, de a stúdió inkább egy tévésorozatban gondolkodik, ha minden igaz.