A Brazilok sem bántak el a Szépséggel meg a szörnyeteggel

Az elmúlt hetek sikerfilmjeit választották a hétvégén a magyar mozizók az új bemutatók helyett. Továbbra is a Szépség és a szörnyeteg legújabb adaptációja vezet, ami bemutatója harmadik hetében is meg tudta szerezni a toplista első helyét, 31 ezer nézővel. Összesítésben most lépte át a 200 ezret.

A Filmalapnál nyugodtan pezsgőt bonthatnak a hétvégi adatok láttán, a Kincsem továbbra is beváltja a hozzá fűzött reményeket és szorgosan gyűjti hétről hétre a nézőket. Herendi Gábor filmjére már 232 010 jegyet adtak el, vagyis az idén bemutatott filmek összesítésében már most megszerezte a második helyet és akár az élre is törhet. Ehhez A sötét ötven árnyalatát kell lenyomnia, amire eddig 262 637 jegyet adtak el. A héten mindössze 14 százalékkal csökkent a Kincsem bevétele, ami a negyedik héten azt jelzi, hogy szájhagyomány úton jó híre terjed a filmnek. Ha ez folytatódik, akkor még a hónap vége előtt megszerezheti az első helyet minden idők legdrágább magyar filmje.

Fotó: intercom Részlet a Brazilok című filmből

Érkezett egy új magyar film is a hétvégén a mozikba, ez pedig a korábbi televíziós, M. Kiss Csaba első filmje, a Brazilok. A cigányok és a nem cigányok focipályán történő összecsapásáról szóló alkotás 13 ezer nézővel indított a toplista 6. helyén, ami magyar filmes összevetésben nem számít rossznak. A Brazilokról szóló kritikánkban azt írtuk, hogy egy szerethető film, de kérdés, hogy mennyi nézőt tud majd a történetével becsábítani a mozikba.

21 887 nézővel a Vén rókák áll a negyedik helyen, Michael Caine, Morgan Freeman és Alan Arkin főszereplésével készített remake a vártnál talán gyengébben kezdett. Kritikánkban azt írtuk, hogy maga a filmben nincs sem feszültség, sem fordulat, de teljesen korrekt szórakoztatást nyújtanak a bankrabló nyugdíjasok.

A hét harmadik új bemutatója az új Power Rangers-film volt, ami eléggé hidegen hagyta a nézőket, 8040-en fizettek be rá az első hétvégéjén, amivel hetedik lett. Úgy tűnik, hogy a nézők sem értették, hogy miért gondolták aktuálisnak a 90-es évek egyik sikerszériájának újraélesztését. Kritikánkban mi sem.

Az Amerikai Egyesült Államokban már a második hétvégét nyitotta az élen a Bébi úr című animációs film. Hazánkban csak a héten mutatják be az öltönyös kisbaba történetét, odakint már 90 millió dollár bevételt szerzett, világszerte pedig mindjárt átlépi a 200 millió dollárt, vagyis a Dreamworks számítása bejön a filmmel, ami legalább 110 millió dollárba került.

A Szépség és a Szörnyeteg az egész világon nagy sikert arat, hamarosan elérheti az 1 milliárd dolláros bevételt is. Amerikából a héten ehhez 25 millió dollárt tett hozzá, ami elég volt a második helyhez.

Az új bemutatóknak csak a harmadik és a negyedik hely jutott. A Hupikék törpikék legújabb filmes feldolgozása 14 millió dollárt hozott be, amivel nagyjából teljesítette a felé támasztott elvárásokat, de ezt az eredményt sem fogja kitenni az ablakba a Sony stúdió.

Negyedik helyre került a Vén rókák, ami 12,5 millió dollárt hozott be. A teljes költségvetés 25 millió dollár volt, vagyis valószínűleg nem kell bukástól tartania a készítőknek. A Hollywood Reporter szerint a film még arra is rávilágított, hogy az 50 évesnél idősebb korosztály szívesen menne moziba, ha több olyan film készülne, ami őket is megmozgatja, a Vén rókák pedig ilyen volt.