Végre film készült a Rocky Balboát ihlető bokszolóról

Rocky Balboa neve mindenki előtt ismerős, Sylvester Stallone kisemberből lett bokszolólegendája egy generációt indított el az edzőtermek felé az egész világon. És mi a helyzet Chuck Wepnerrel? Hogy kivel? Azzal az emberrel, aki Rocky alakját ihlette, a New Jersey-i senkivel, aki 15 menetet ment Muhammad Ali ellen a ringben. Na, róla készült végre film, itt az előzetese:

Philippe Falardeau rendező Chuck című filmjében a bokszlót Liev Schreiber alakítja, mellett Elisabeth Moss, Ron Perlman, Naomi Watts, Jim Gaffigan, Michael Rapaport, Pooch Hall és Morgan Spector is látható majd. A 2016-os velencei filmfesztiválon bemutatott filmet szeretták a kritikusok, és végre talált forgalmazót is, szóval az sem lehetetlen, hogy hozzánk is elér előbb-utóbb.

A sztori persze ismerős, de hát az élet már csak ilyen kiszámítható: Wepner italkereskedő volt New Jersey állam Bayonne nevű városában, mellette meg bokszolt, kis helyeken, nem a rivaldafényben. Kemény faszi, karrierje során mindössze kétszer ütötték ki, de nyolcszor eltört az orra és összesen 313 öltéssel varrták össze különböző sebeit. Ali eléggé megverte, de Wepner az 1975 március 24-i meccs kilencedik menetében olyat rávert, hogy a világ kétségkívül legjobb bokszolójára rá kellett számolni.

Stallone látta azt a meccsét, amin Wepner mindkét szemöldöke felszakadt, de nem dobta be a törülközőt, ekkor született meg benne Rocky alakja. Ahogy Rocky a harmadik részben Hulk Hogan, Wepner a valóságban egy Andre the Giant nevű pankrátor ellen lépett ringbe, aki kihajította a ringből. Wepner 2003-ban beperelte Stallonét, mondván az ő életét használta fel a Rockyhoz, de engedélyt nem kért hozzá. A film egyébként nem tipikus sportfilm, azaz nem Wepner karrierjének csúcspontjaira épít. legalábbis az előzetes alapján, hanem inkább annak leszálló ágára, és szó lesz a Rockyról is.