Végre közös filmbe került Ben Stiller és Adam Sandler

A Netflix szerezte meg a globális jogait a The Meyerewitz Stories című filmnek, amiben többek között Adam Sandler, Ben Stiller és Dustin Hoffman is szerepel, írja a Deadline. A film egy generációkon átívelő történetet mutat be két rivalizáló testvéren keresztül, akiket az apjuk manipulál a háttérből.

A Meyerewitz Storiest Noah Baumbach rendezi, akinek olyan filmek fűződnek a nevéhez, mint az Amerikai álomlány, A 40 az új 20 vagy a csodálatos magyar címet kapó Seggünkön az élet, illetve az Oscarra is jelölt A tintahal és a bálna.

Sandler egyébként nagy kedvenc a Netflixnél, és hiába borzalmasak a filmjei a mozik után a streamingszolgáltatónál is, a cég nemrég újabb négy filmre szerződött vele. Persze a Netflixnek igazából mindegy, ameddig a moziktól csalja el a közönségét a saját felületére.

Stiller egyébként feltűnt a Happy, a flúgos golfos című Sandler-filmben, de még a stáblistába sem említették.