Depeche Mode-ra rendez vérfürdőt Charlize Theron

Megérkezett a második előzetes Charlize Theron új, a nyáron mozikba kerülő filmjéhez, amely időközben magyar címet is kapott: Atomszőke címmel mutatják majd be nálunk. A film egyébként Budapesten forgott, bár a főváros nem magát alakítja, hanem Berlint, méghozzá 1989-ben, a fal ledöntésének idején.

Ahogy kijött az első trailer, szinte azonnal eldobtuk az agyunk az iszonyatosan könyörtelen és badass Charlize Therontól, aki nagyjából egyszerre adja és kapja az óriási pofonokat, illetve lövi halomra az embereket a jellegzetesen budapesti helyszíneken. Az újabb előzetes is gyönyörűen viszi tovább az elődje örökségét, például közelről nézhetjük végig, ahogy a brit titkosügynököt alakító színésznő szétloccsantja egy ember fejét, de a korábbról ismert leszbikus szexjelenetet is megkapjuk újra.

Az első trailerben egyébként a nagyszerű Blue Monday mellett egy Queen-számot hallhattunk, a mostaniban pedig a New Order slágerén kívül felcsendül a Personal Jesus a Depeche Mode-tól, valamint Kanye West Black Skinheadje is. Közben pedig – nem győzöm hangsúlyozni! – baromi szórakoztató és erőszakos jeleneteket láthatunk, úgyhogy vigyázat, erősen korhatáros ez az előzetes is!

A filmet egyébként David Leitch rendezte, aki amellett hogy a Deadpool 2 rendezője, a John Wicken is dolgozott, korábban pedig például Brad Pitt kaszkadőrje volt a Harcosok klubjában, a Kémjátszmában, az Ocean's elevenben, a Trójában, valamint a Mr. és Mrs. Smith-ben. Az előzetesben szerepel még James McAvoy, a filmben pedig Árpa Attila és Szabó Simon is fel fog majd tűnni, őket egyelőre azonban hiába keresnénk.