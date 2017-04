Elszabadul a pokol Detroitban

Megérkezett az első előzetese a Detroit című filmnek, ami az 1967-es véres zavargások történetét dolgozza fel. Az öt napig tartó már-már háborús helyzet bemutatása mellett a film igyekszik arra fókuszálni, hogy mennyire rendszerszintű a rasszizmus az amerikai nagyvárosban.

A filmet az a Kathryn Bigelow rendezi, aki két Oscart is nyert a 2008-as A bombák földjén című filmmel, illetve jelölték a Zero Dark Thirty - A bin Láden-hajsza című filmért. Bigelow a Detroittal is folytatja ezt a tematikát, de konkrét háború helyett most egy valamivel nehezebb témát dolgoz fel a '67-es detroiti zavargásokkal.

A Detroit egész komoly szereplőgárdával készült, a főszereplő a Star Wars 7-ből is ismert John Boyega, de feltűnik még John Krasinski (A hivatal), Anthony Mackie (Sólyom a Marvel-filmekből) és Tyler James Williams (Walking Dead), illetve a csodálatos szemöldökű Will Poulter (Útvesztő, A visszatérő, Családi üzelmek), aki úgy tűnik, hogy végre egy igazi rohadékot alakít majd.

Az 1967-es detroiti zavargás az amerikai történelem egyik legsúlyosabb eseményeként tartják számon. Egy illegális, engedély nélküli kocsmában razziázott a rendőrség, azonban az utcán zajló igazoltatásból és zaklatásból hatalmas balhé kerekedett, aminek következtében a város öt napra háborús övezetté változott, és a nemzeti gárda mellett a katonaságot is be kellett vetni. A zavargásokban 43-an haltak meg, rengetegen megsérültek és több ezer személyt állítottak elő, miközben közel 2000 épületet rongáltak meg súlyosan.