Megdöntött minden Disney-rekordot a Thor 3

Soha annyian nem nézték meg egy Disney-film előzetesét sem 24 óra alatt, mint a nemrég megjelent Thor: Ragnarok-ot. A Thor 3 rekordja azért is figyelemre méltó, mert ezzel nem csak minden eddigi Marvel-filmet megelőzött, hanem többen voltak rá kíváncsiak egy nap alatt, mint bármelyik Disney-mese trailerére.

Miközben a Warner/DC páros abban hisz, hogy akár már egy évvel megjelenés előtt elkezdik felhájpolni a filmjeiket, addig a Disney/Marvel esetében inkább az a jellemző, hogy elképesztően sok ideig kivárnak. A Thor 3 esetében már-már gyanús volt, hogy miért nem láttunk még eddig semmit, aztán hétfőn kijött az előzetes, amitől nem véletlenül dobta el az agyát az emberek túlnyomó része.

Ráadásul ezzel a rekorddal sikerült megelőzniük A szépség és a szörnyeteget, aminek első előzetesére 127,6 millióan voltak kíváncsiak 24 óra alatt, előtte pedig a hetedik Star Wars volt a rekorder 112 millióval. A Thor 3 előzetesét 136 millión nézték meg egy nap alatt, ami elég durva abból a szempontból, hogy az eddigi Thor-filmek a Marvel gyengepontjai voltak, és Thor nem számít annyira globálisan ismertnek, mint A szépség és a szörnyeteg vagy a Star Wars.

Az a rekordtól függetlenül elmondható, hogy óriási svunggal érkezett meg a Thor: Ragnarok, ami képes volt egyszerre egy rakás menő dolgot egy trailerbe tenni. Alapból van egy A galaxis őrzői-hangulata a trailernek a Led Zeppelin-dallal a háttérben, miközben rengeteg fantasy részt is kapunk Asgardról. Megismerjük Cate Blanchett karakterét, aki széttöri Thor kalapácsát, illetve még a végére az is belefért, hogy egy egész jópofa poén után Thor és Hulk egymásnak egy feszüljön egy olyan arénában, ami már előrevetíti a rajongók által évek óta várt Planet Hulk történetszálat. Nagyon úgy néz ki, hogy Kenneth Branagh és Alan Taylor után megtalálta a Marvel a megfelelő rendezőt a projektre, még ha sokan joggal tartottak attól, hogy a javarészt kis költségvetésű, nagyon vicces, kritikus kedvenc új-zélandi filmeket rendező Taika Waititinek ez túl nagy ugrás lesz.

Az all time rekordot egyébként szintén egy friss trailer, Stephen King Az c. könyvéből készült klasszikus horror remake-je tartja, amit 197 millióan néztek meg egy nap alatt, de a nyolcadik Halálos iramban előzetese is rávert 3 milliót a Thor 3 nézettségére. És ez még csak egy alig 2 perces teaser volt, gondoljunk bele jön még a következő hónapokban!