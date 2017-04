Átadták a legjobb film díját a Titanicon

A svéd elsőfilmes Amanda Kernell alkotása, a Számi vér című svéd-norvég-dán játékfilm nyerte a 24. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál Hullámtörők-díját. A zsűri tagjai Frédéric Strauss francia kritikus, Dragomán György író és Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas rendező voltak.

A zsűri a fesztivál közleménye szerint így indokolta a díjazást: „Rövid beszélgetés után egyhangúlag a Számi vért választottuk. Úgy éreztük, ez a film oldotta meg a legszebben a maga elé tűzött szívszorítóan összetett feladatot. A saját számi kultúráját és nyelvét elhagyni és a többségi svéd kultúrába beolvadni próbáló ElleMarja története szépen adagolt költői figyelemmel mutatja meg, hogy milyen fájdalmas áldozatot jelent az anyanyelvtől és az otthontól való elszakadás. Bármilyen fájdalmas is a kultúrák közötti út, oda és vissza is meg lehet és meg kell tenni, mert a film tanúsága szerint az út végére még az is megtörténhet, hogy jobban megértjük egymást és önmagunkat.”

2017. április 6-13. között Budapesten, három helyszínen futott és hat kategóriába osztva 34 filmet mutatott be a 24. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál. A csütörtöki vetítések után a nagy érdeklődésre tekintettel egy hét múlva, április 20-án, 20:30-kor a fesztivál még egy vetítést rendez az Urániában a Nyers című, eddig mindig hamar teltházassá váló francia horrorból, amit mi is zseniálisnak neveztünk, és azt írtuk róla: „Kevés ennyire hatásos, ennyire magával ragadó és elemi erejűen megrázó, egyszerre beteg és mégis nagyon okos film készült eddig a világon.”