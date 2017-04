Magyar film versenyez Cannes-ban

Csütörtökön bejelentették, mely filmeket mutatják be idén a világ legfontosabb filmfesztiválján Cannes-ban, és a versenyprogramban szerepel Mundruczó Kornél filmje, amit eddig Felesleges emberként ismertünk, de a hivatalos címe: Jupiter holdja.

A Jupiter holdja Mundruczó Kornél hetedik játékfilmje, a tavalyi Fehér isten szintén Cannes-ban debültált, az Un Certain Regard szekcióban. Új filmjének főszereplője egy szír menekült, és a menekültválság kellős közepén játszódik. A Jupiter holdja miatt voltak többször is tavaly sátortáborok a Keleti pályaudvar előtt. A főszereplő Jéger Zsombor, aki nemrég végzett az SZFE-n, a filmben még feltűnik Cserhalmi György és Balsai Móni is. A film 2016-os forgatásáról itt írtunk.

A Magyar Nemzeti Filmalap sajtóközleménye szerint a Jupiter holdja a hitről, a megváltódásról, a csoda lehetőségéről szól, egy különös barátság történetén keresztül. Egy menekülő fiút, Aryant, meglőnek a határon. Csodálatos módon levitálni kezd. A menekülttábor racionális, meghasonlott orvosa, Dr. Stern kimenekíti őt, mert üzletet lát a fiú különös képességében. Útlevelet ígér neki. A fiú rááll a kétes szövetségre. A csodával való találkozás azonban felbolygatja az orvos életét. Új válaszokat kell találnia mindenre, amiben eddig hitt.

A Jupiter holdját a magyar közönség 2017. júniusában láthat először a mozikban az Intercom forgalmazásában, magyar-német koprodukcióban készült a Proton Cinema gyártásában, és a Magyar Nemzeti Filmalap 697 millió forint értékű támogatásával. További támogatók: Eurimages, ZDF-ARTE, Mitteldeutsche Medienförderung, Medienboard Berlin-Brandenburg, NRW.

Más magyar vonatkozós Kristóf György Out című filmje, ami az Un Certain Regard-szekcióba került be. A magyar-szlovák film először csak tervként került Cannes-ba, erről 2015-ben írtunk mi is. Az Out egy ötvenen túli családapa kelet-európai utazásának és útkeresésének története lesz minimalista eszközökkel és abszurd humorral elmesélve, a producerei többek között Taschler Andrea és Pusztai Ferenc, operatőre Pohárnok Gergely, a filmben szerepel Terhes Sándor és Bárdos Judit is.

Idén rendezik meg hetvenedszer a francia Riviérán, Cannes-ban a filmszakma legfontosabb szemléjét, május 17. és 28. között. Már korábban a héten tudtuk, hogy egy film biztosan ott lesz, Szentpéteri Áron Láthatatlanul filmje a Cinéfondation-szekcióban lesz.