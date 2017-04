Jude Law lesz a fiatal Dumbledore

Újabb sztárt igazoltak Johnny Depp mellé a Legendás állatok és megfigyelésük második részébe. Még az is lehet, hogy Jude Law karaktere meleg lesz.

Újra David Yates rendezi a J. K. Rowling szintén a Harry Potter-könyvekből megismert univerzumban, de évtizedekkel korábban játszódó Legendás állatok és megfigyelésük című, ötrészesre tervezett filmsorozatának második részét, amelyet 2018 novemberében mutatnak be a mozik.

A filmnek természetesen továbbra is Eddie Redmayne marad a főszereplője, fő ellenfele, Grindelwald pedig az első rész végén felbukkant Johnny Depp lesz. És mivel Rowling mindig erőltette, hogy a műveiből készült filmekben csak angol színészek játsszanak - ezt be is tartották nyolc Harry Potter-filmen keresztül -, nem csoda, hogy a fiatal Dumbledore-t brit színész, Jude Law fogja játszani.

A Variety azt írja: a stúdió gyakorlatilag az összes jelentős brit színész szerepeltetését megfontolta Benedict Cumberbatch-től Christian Bale-ig. Dumbledore a filmben persze még bőven nem a Roxfort varázslóképző igazgatójaként fog feltűnni: az iskola átváltoztatástan-tanárát játssza majd, egy várhatóan nagyon sötét korszakban, amikor a varázslótársadalomnak össze kell fognia a sötét varázsló, Grindelwald ellen.

Rowling korábban egyébként több interjúban utalt rá, hogy Dumbledore és Grindelwald között eleinte több volt barátságnál: az író azt is elmondta, abszolút el tudja képzelni, hogy a filmekben melegként ábrázolják Dumbledore-t.

David Yates persze nagyon örül, hogy Law-val dolgozhat, akit csodálatos színésznek tart. "Biztos vagyok benne, hogy briliánsan meg tudja majd ragadni Dumbledore váratlan szellemességeit és ezt a Rowling által most egészen másképpen ábrázolt karaktert", jelentette ki a rendező.

A sorozat első része egyébként nem túl meglepő nagyon jól teljesített a mozipénztáraknál, világszerte 813 millió dollárt hozott. Mi azt írtuk róla: volt benne egy csomó jó dolog, de "a végeredmény nem lett több egy látványos, szórakoztató blockbusternél."