Mad Max-szerű őrületben vagdalkozik Keanu Reeves és Jim Carrey

A főszereplő egy féllábú, félkarú és nagyon dühös nő, a Trónok harca erős embere egy hatalmas húsvágó bárddal dobálózik, és még kannibálok is felbukkannak a texasi sivatagban. A The Bad Batch című film ennyi alapján csak jó lehet.

Megjelent a The Bad Batch című film új előzetese: az elsőben volt szerencsénk belepillantani, hogyan vágják le egy fűrésszel a főszereplő Suki Waterhouse karját, a mostaniban már egy kézzel és egy lábbal próbál túlélni egy posztapokaliptikus, erőszakos világban. A The Bad Batch az első iráni vámpírfilmet rendező, eléggé szokatlan látásmódú Ana Lily Amirpour második nagyjátékfilmje, amit fesztiválokon már játszottak, de moziba csak idén nyáron kerül.

A kritikusok összességében nem voltak elájulva a filmtől, de mivel egyszerre hasonlították a Mad Maxhez és A texasi láncfűrészes gyilkoshoz, azért érdekesnek mindenképp lehet nevezni. Pláne, hogy olyan meglepő nevek is felbukkannak benne, mint Jim Carrey-é, de Suki Waterhouse neve is inkább A lázadóból vagy az Ahol a szivárvány véget ér-ből ismerős (vagy a Büszkeség és balítélet meg a zombik című izéből). És bár ez a trailerből nem derül ki, Jason Momoán (Trónok harca) és Keanu Reevesen kívül még kannibálok is lesznek majd a világvégi texasi táj lankái között.

Mondjuk, igaz ami igaz, mi már a Csadoros vérszívótól se voltunk lenyűgözve. Nálunk a Titanic Filmfesztiválon játszották, és azt írtuk róla: "A Csadoros vérszívót sajnos a külföldi fesztiválos ajnározások ellenére inkább csak kuriózumként lehet értékelni, de az biztos, hogy utána majd lehet hetekig mesélni, hogy milyen furcsa iráni vámpírwesternt látott az ember."