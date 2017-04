A galaxis őrzői: jön a harmadik film is

És azt is James Gunn írja és rendezi majd, akárcsak az első kettőt.

Bár még A galaxis őrzői 2-t sem mutatták be, Gunn a Facebookon jelentette be, hogy folytatja a munkát, és ő jegyzi majd a franchise következő filmjét is: "Elmondhattam volna ezt az első újságírónak, aki rákérdezett erre, de én inkább azokkal akartam elsőként megosztani a hírt, akik a legfontosabbak számunkra: nektek, rajongóknak, akik olyan elképesztő támogatást nyújtottatok nekünk, hogy rendszeresen könnyekig meghatódtam" - írta James Gunn, aki rendszeresen ezen a felületen kommunikál a franchise rajongóival.

Valószínűsíthető a Variety szerint, hogy Zoe Saldana, Chris Pratt és David Bautista is visszatér a harmadik részben. A galaxis őrzői 2-t májusban mutatják be, de a tesztvetítések alapján borítékolható az első részhez hasonló siker.