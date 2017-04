Minden idők legpajkosabb apácái

Ha valaki olyan korhatáros vígjátékra ül be, amiben szerepel Aubrey Plaza, Alison Brie, Kate Micucci, Dave Franco, Fred Armisen, John C. Reilly, Molly Shannon és Nick Offerman, akkor ne csodálkozzon, ha a nyitójelenetben egy apáca a büdös picsába küld el egy gazdája elől menekülő szegénylegényt.

Jeff Baena rendező (a Multik haza! írója) a tavalyi Sundance fesztiválon mutatta be a középkorban játszódó, The Little Hours című, elképesztően közönséges és cseppet sem polkorrekt komédiáját, ami egy apácazárda életéről, pontosabban három, rémesen mocskos szájú és nagyon unatkozó apácáról, Alessandráról, Fernandáról és Ginevráról szól. Addig, míg a három nő ki nem szekálja a zárdától a mindenesüket, nagy bajok nem történnek a hébe-korba elcsattanó leszbicsókokon kívül, de amikor Tomasso atya befogad egy fiatal, nyilvánvalóan állandóan kanos fiatalembert, hogy kertészkedjen, akkor elszabadul a fülledtség pokla.

Amerikai bemutató: június 30.

Ja, és még mielőtt fel tetszenének nyomni a filmet Semjén Zsoltnál, az alapjául egy Giovanni Boccaccio nevű író Dekameron című novelláskötete szolgált.