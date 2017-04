Játsszon és menjen Londonba jó filmeket nézni!

A Sundance mindig is az egyik legmenőbb fesztiválok közé tartozott, itt mutatják be az amerikai vagány filmek legnagyobb részét, itt bandáznak együtt producerek, a jövő rendezőreménységei, és színészek, akik a világhír felé tartanak. Persze az amerikai dzsembori nekünk, magyaroknak elég messze van, úgyhogy különösen jó hír, hogy nemrég elindult a fesztivál londoni változata, amire ugyan nem a teljes felhozatalt, de a nagyobb hájpot kapott filmeket és rendezőket azért elhozzák. Egy filmről biztos tudunk: a Salma Hayek főszereplésével készült Beatrice At Dinner lesz a fesztivál nyitófilmje.

És van még egy különösen jó hírünk: a SundanceTV jóvoltából most itt, az Indexen lehet nyerni belépőt, szállást, és utazást erre a londoni Sundance-re! A szervezők állják az előbb felsorolt dolgok költségeit, egészen pontosan az utazást, transzfert, szállást 3 napra, 2 éjszakára egy londoni hotelben, 2 jegyet filmvetítésre, illetve egy meghívót a SundanceTV VIP Cocktail Reception-re egy szerencsés nyertesnek és partnerének, június 2. és 4. között.

De száz szónak is egy videó a vége, ebből meg lehet mindent tudni:

Ehhez pedig azt kell tenni, hogy az alábbi kérdésekre helyes választ kell adni, aztán a helyes megfejtők között sorsolunk. Hajrá!

Egyébként hiába egy utánlövés, a londoni fesztiválnak is elég erős a felhozatala, hoznak ide mindenféle díjnyertes és érdekes filmet az anyarendezvényről.

A játékot május 2-án zárjuk le, a nyerteseket még azon a hétvégén kihirdetjük. És akkor a nyeremények tételesen:

Londoni utazás és részvétel a Sundance Filmfesztiválon Londonban

A nyeremény magában foglalja az utazást, repülőjegyet, a reptéri transzfert (a londoni reptérről a szállodába, majd vissza), szállást egy londoni hotelben június 2-4. (3 nap, két éjszaka, reggelivel)

Belépőjegyek 2 filmvetítésre a nyertes és vendége számára

Meghívó a SundanceTV VIP Koktélpartijára

A nyeremény az utazási biztosítást nem tartalmazza, a nyertes maga gondoskodik róla.