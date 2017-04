Van 16 másodpercünk a Kingsman 2-ből

A Kingsman volt 2015 egyik legnagyobb meglepetése, friss volt és fura, egy James Bond-parafrázis, humorral és pompás ötletekkel felturbózva, és volt benne egy olyan hentelés egy templomban, amihez foghatót azóta sem nagyon láttunk. És Colin Firth eszméletlen jó volt benne. Hamarosan jön a folytatás, amiről kikerült egy 16 másodperces videó. Ez:

Nem, ebből kurvára nem derül ki sok minden. A filmben szerepelni fog Julianne Moore, Channing Tatum, Pedro Pascal, Halle Berry, Jeff Bridges, Sophie Cookson, Mark Strong és Michael Gambon is, sőt, Colin Firth és Elton John feltűnése is be van lengetve, de hiába kockázta ki a videót a Collider, ők sem lelték benne őket.

A Kingsman: The Golden Circle című, szeptemberben érkező folytatás az első film eszementségét folytatja, csak éppen most az USA-ban, ahol Eggsy, Merlin és Roxy a Kingsman-ügynökök helyi megfelelőivel, a Statesmen nevű szervezet tagjaival közösen igyekeznek megállítani egy Poppy (Moore) nevű bűnözőnőt, aki (szürpríz), világuralomra tör The Golden Circle (Az arany kör) nevű szervezete élén.