Külön filmet kapna a Halálos iramban néhány kulcsszereplője

A franchise népszerű szereplői spin-off filmjét is a Halálos iramban-filmek forgatókönyvírója, Chris Morgan jegyezné. Luke Hobbs, Decker Shaw és Cipher, azaz Dwayne Johnson, Jason Statham és Charlize Theron lennének a főszereplők.

A spin-off film ötlete nem meglepő, ha azt nézzük, hogy a Halálos iramban 8. is elképesztő tömegeket vonz a mozikba. A Variety úgy tudja, hogy még senki sem kötelezte el magát a projekthez, de ha minden összejön, és még sikerül is megfelelő időpontot találni a forgatáshoz, akkor a film még a következő Fast and Furious-film előtt kijöhet.

Az ötlet egyébként nem mai, de Statham megjelenésével kapott nagy lendületet, mert ő és Johnson nagyon jók együtt a vásznon és jól működik a kémia köztük a filmesek szerint.