A Kingsman 2 még jobb Bond-parafrázis lesz, mint az első rész volt

Kijött az első rendes előzetes a Kingsman 2-höz, amiből ugyan a sztoriról csak annyi derül ki, hogy a Kingsman-bázist felrobbantják, és ettől az első részben beszervezett Taron Egerton nagyon ideges lesz (összeszorított állkapocs a köbön), minek következtében autós üldözésben vesz részt, összeáll a Mark Strong alakította ügynökkel és elmegy Amerikába, hogy az ottani testvérügynökséggel közösen vegyen részt egy akcióban.

A filmben szerepelni fog Julianne Moore, Channing Tatum, Pedro Pascal, Halle Berry, Jeff Bridges, Sophie Cookson, Mark Strong, Michael Gambon, sőt, Colin Firth és Elton John is. A Kingsman: The Golden Circle című, szeptemberben érkező folytatásban Eggsy, Merlin és Roxy a Kingsman-ügynökök amerikai megfelelőivel, a Statesmen nevű szervezet tagjaival közösen igyekeznek megállítani egy Poppy (Moore) nevű bűnözőnőt, aki (szürpríz), világuralomra tör The Golden Circle (Az arany kör) nevű szervezete élén.