Itt az újabb mumus, a Bagolyember

Lawrie Brewster rendezőnek és Sarah Daly írónak köszönhetjük legfrissebb rémálmunkat, az 1940-es években játszódó, fekete-fehérben forgatott The Black Gloves (A fekete kesztyű (című) horrornoirt, amiben egy Bagolyember nevű rém hozza a frászt a nézőkre.

A The Black Gloves itthon nemigen kerül majd mozikba, egy minimális költségvetésű, nem nagy cég forgalmazta filmről van szó ugyanis, de ettől még lehet jó, sőt. A sztorija annyi, hogy van egy terapeuta, Finn, aki egy új pácienst kezel a skót Felföldön annak gonosz balett tanárának figyelő tekintete mellett. A lény eltűnik, Finn, bekattan, és előkerül a lány éjszakáit megkeserítő Bagolyember is, aki, mint Finn nyomozása során kiderül, egy másik, remete életmódot folytató balerina életét is pokollá tette.

A film egyik főszereplője Macarena Gomez, a Dagon és a Musarañas spanyol hősnője, de látható benne Nicholas Vince (Hellraiser, Nightbreed), Jamie Scott-Gordon (The Unkindness of Ravens) és Alexandra Nicole Hulme (Girls, Smash, Glee) is. A filmet a skót Hex Media nevű független kiadó hozta tető alá, a bemutatója 2017 őszén lesz.