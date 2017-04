Az őszülő Brad Pitt és Tilda Swinton elindulnak feltakarítani a mocskot

A legnagyobb sztárokat szerezték meg Brad Pitt új háborús filmje, a War Machine alkotói: Tilda Swinton, Ben Kingsley, és mások mellett a Ryan közlegény megmentése Oscar-jelölt vagy a Holdfény és a 12 év rabszolgaság két Oscar-díjas producere indulnak Afganisztánba rendet tenni a szándékosan ripacskodó, őszhajú Brad Pitt oldalán. De ha ez nem lenne elég, a zeneszerző Nick Cave és Warren Ellis lesznek.

Nick Cave és Warren Ellis, a Bad Seeds és a Grinderman alapemberei nemcsak lemezen nagyon jók, de filmzenében is elég nagy tapasztalatuk van: legutóbb a zseniális, 4 Oscarra jelölt Hell or High Waterhez szereztek zenét, de az ő munkájuk Az út és a Távol az emberektől Viggo Mortensen-filmek, a Fékezhetetlen vagy a Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford című filmek zenéje is. És most kiderült: a War Machine című filmhez is ők írnak soundtracket.

A War Machine-t az Animal Kingdomot is készítő David Michod, az Országúti bosszú író-rendezője rendezte egy valós történeten alapuló könyv, a The Operators alapján, amit Michael Hastings írt. A sztori egy modern korban játszódó háborús történet, ami egy tábornok felemelkedését és bukását mutatja be szatirikusan: a trailerben is látszik az ősz hajával sokkoló Brad Pitten, hogy valószínűleg elég negatív hős lesz az ő figurája. Tilda Swinton pedig úgy tűnik, az ő ellenőrzésére kirendelt tiszt lesz majd a misszióban, aminek a kulcsszava: "Nem harcolni jöttünk, hanem feltakarítani a mocskot."

A film a Netflixre készül, így világszerte május 26-ától lehet majd megnézni.