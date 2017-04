Roman Polanski új filmje mégis ott lesz Cannes-ban

Többek között Roman Polanski legújabb filmjével, a D'Apres Une Histoire Vraie-vel (Egy igaz történet alapján) bővült a 70. cannes-i filmfesztivál hivatalos programja. A még vágás alatt álló thrillert versenyen kívül mutatják be.

A filmfesztivál szervezői csütörtök este közölték, hogy az eddig bejelentettek mellett még hét filmet vetítenek májusban Cannes-ban. A versenyprogramba – ahol Mundruczó Kornél új, Jupiter holdja című filmje is debütál – az itthon a Lavina miatt ismert Ruben Östlund The Square című filmje került még be tizenkilencedikként.

A második legfontosabb szekció, az Un Certain regard vetítései közé meghívták még az argentin Santiago Mitre politikai thrillerét, a La Cordillerát, és egy kínai filmet, Li Ruijun Walking past the future-jét. Ebben a programban mutatják be Kristóf György első játékfilmjét, az Out-ot is.

A különleges vetítések között ott lesz Barbet Schroeder Le Vénérable W-je és Éric Caravaca Carré 35 című filmje, a gyerekeknek pedig Arthur De Pins és Alexis Ducord Zombilléniumát mutatják be.

Roman Polanski D'Apres Une Histoire Vraie (Egy igaz történet alapján) című filmjét verseny kívül vetítik majd Cannes-ban. A film Delphine de Vigan 2015-ben megjelent regénye alapján készült, a forgatókönyvet Olivier Assayas írta, a főszerepekben Emmanuelle Seigner és Eva Green látható.

A Párizsban élő Polanski 2013-ban járt utoljára Cannes-ban, akkor a Vénusz bundában című filmje a hivatalos versenyprogramba kapott meghívást.

Az Arany Pálmát május 28-án adják át, a nemzetközi zsűri elnöke Pedro Almodóvar spanyol rendező, de a zsűri tagja lesz mások mellett Will Smith is.