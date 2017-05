10 film, amit látni kell tavasszal és nyár elején

Az elmúlt időszakot a magyar filmek uralták, több mint 300 ezren nézték meg a Kincsemet, de sokan voltak kíváncsiak Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjére is. A következő két hónapban viszont a sci-fik és az akciófilmek uralják a mozikat, legfőképpen a várva várt új Alien-előzményfilm, az Alien: Covenant. De jön A galaxis őrzőinek folytatása, az új Guy Ritchie-film, A múmia Tom Cruise-zal és az első női szuperhősfilm, a Wonder Woman is. Ön melyik filmet várja a legjobban tavasszal? Szavazzon a kedvencére!

A galaxis őrzői vol. 2 (május 4.)

“Az őrzők tagjai fura figurák. Kirekesztett geekek. Ez a film azoknak szól, akik életük során megtapasztalták azt, milyen másnak lenni, akiket kihagytak a közös mókából, akik nem tartoztak sehová. Ez a film a tiétek” - James Gunn rendező szavait nagyon sokan érezhették magukénak, az első A galaxis őrzői-film ugyanis a Marvel legsikeresebb nem-folytatás filmje lett 2014-ben. 170 millió dollárből készült, és több mint 773 milliót kerestek vele. Így aztán nem meglepő, hogy a földlakó, a faember, a beszélő mosómedve és a többiek kalandjai folytatódnak, sőt, lesz harmadik rész is. A második film sztoriját igyekeztek minél inkább titokban tartani, de annyi azért már kiderült, hogy most megtudhatjuk, kicsoda Peter Quill (Chris Pratt) apja. Kurt Russell játssza ugyanis Egót, az élő, beszélő, arccal rendelkező bolygót, aki egyébként az egyik központi főgonosza a Marvel-képregények kozmikus történetszálainak. És, ahogy az új filmből kiderül, egyben ő Quill apja is.

Julieta (május 4.)

Almodóvar utolsó két filmje, A bőr, amelyben élek és a Szeretők, utazók finoman szólva is mérsékelt sikert aratott. Ettől még nem kell leírni a mestert, már csak azért sem, mert a Julieta állítólag sokkal jobban sikerült, Cannes-ban Arany Pálmára is jelölték. Ezúttal is egy anya-lánya történetről van szó, ami egyébként az irodalmi Nobel-díjas Alice Munro két novelláján alapul. Miután meghal a családfő, Julieta (Emma Suárez) és lánya, Antía (Blanca Parés) egyre jobban eltávolodnak egymástól. Annyira nem tudják feldolgozni a szeretett férj és apa halálát, hogy Antía a 18. születésnapja után fogja magát, és egyszerűen lelép otthonról. Julieta persze szeretné megtalálni a lányát, és miközben nyomoz utána, rájön, hogy szinte semmit nem tudott róla eddig.

Arthur király - A kard legendája (május 11.)

Sok jót nem ígér Guy Ritchie új filmje, mi mégis bizalmat szavazunk neki. Pedig állítólag a stúdiónak nem tetszett a végeredmény, egy csomó utóforgatás volt, ami soha nem jó jel. Plusz az előzetesekből úgy tűnik, mintha a rendező nem bízna eléggé a saját sztorijában, a felturbózott Camelot-mondában, Artúr király modernizált, kőkemény változatában. Ezért aztán belezsúfolt a filmbe mindent, lesznek itt harci elefántok, harci kígyók, harci kutyák, mágusok és egy gyanúsan ismerős verekedésjelenet is. De Guy Ritchie mégiscsak A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső, Blöff és Sherlock Holmes rendezője, szóval még egy esélyt megérdemel. Nem is beszélve a szereplőkről: a főszerepet a Kemény motorosokból (Sons of Anarchy) ismert Charlie Hunnam játssza, a főgonosz Jude Law, de felbukkan a filmben Eric Bana és a Trónok harcában Kisujjat játszó Aidan Gillen is.

Vademberek hajszája (május 11.)

2017 egyik legkellemesebb filmes meglepetése, hogy a Vademberek hajszáját mégis megnézhetjük a magyar mozikban. Sokáig úgy tűnt, hogy csak a Miskolci Cinefest nézői örülhettek ennek a filmnek, amit az Index tudósítója egyenesen az év legszívmelengetőbb filmjének nevezett. Most viszont bárki megnézheti, hogy alakul egy senkinek sem kellő intézeti árva fiú és egy mogorva vénember kapcsolata az új-zélandi bozótosban, miközben kommandósok és elszánt gyerekvédelmisek kergetik őket. Ez a film nemcsak megnevetteti, hanem meg is érinti a nézőjét - írtuk róla tavaly. Taika Waititi rendezőre pedig már Hollywood is lecsapott, ő rendezhette a következő Thor-filmet, a Thor: Ragnarokat.

Alien: Covenant (május 18.)

A következő időszak toronymagasan legjobban várt filmje az Alien: Covenant. Egy új plakát, egy kis információmorzsa is hatalmas érdeklődést vált ki, ami nem is csoda. Ridley Scott új filmje minden eddiginél félelmesebb szörnyeket ígér. Az Alien: Covenant a Prometheus, az első Alien-elősztori folytatása lesz. Az ismerős alaphelyzet szerint egy űrhajó, a Covenant egy új bolygóra tart, ami eleinte csodálatosnak tűnik. Valóságos Paradicsom, még búza is terem rajta. Aztán persze kiderül, hogy az újonnan felfedezett világ sötét és veszélyes hely, ahol egyvalaki lakik csak, a szintetikus David (Michael Fassbender), a Prometheus-expedíció utolsó túlélője. Az előző filmből Fassbender mellett felbukkan Noomi Rapace és Guy Pearce, új szereplők többek között Billy Crudup, Danny McBride, James Franco és Katherine Waterston.

Frantz (május 18.)

Francois Ozon, a Vízcseppek a forró kövön, az Uszoda és a 8 nő rendezője mindig is értett ahhoz, hogy a filmjeivel megossza a közönséget. Nemrég például Fiatal és gyönyörű címmel arról forgatott, hogy egy 17 éves lány luxusprostinak áll. Nem anyagi vagy más kényszerből, csak úgy, kíváncsiságból. Új filmje egy rejtélyes történet Annáról, a német lányról, aki az első világháborúban meghalt szerelmét, Frantzot gyászolja. Egy napon megpillant egy titokzatos férfit Frantz sírjánál, aki nemcsak őt, hanem Frantz szüleit is nyugtalanítja. Anna annyira rákattan a titokzatos pasira, aki Frantz régi párizsi barátjának mondja magát, hogy Franciaországba is követi a férfit, hogy megtudja, mi kötötte a szerelméhez. Ozont ismerve biztos lesz csavar bőven.

Utóhatás (június 1.)

A színészből lett kaliforniai kormányzó, majd újra színész Arnold Schwarzenegger nemet mondott a Predator-rebootra, és úgy néz ki, hogy A feláldozhatók (The Expendables) folytatásában sem szeretne részt venni. Ki hitte volna, de Stallone kiszállása mellett az is zavarja, hogy legutóbb rosszul volt megírva a szerepe. "És nem is játszottam igazán jól; lehet, hogy más nem így gondolja, de én nem hiszem, hogy komoly értéket adtam volna hozzá a filmhez.” Az Utóhatás megtörtént eseményeken alapuló sztorijában viszont többet látott. Egy olyan férfit játszik, akinek felesége és lánya egy repülőgép-katasztrófában meghaltak, a balesetért felelős légi irányítót pedig maga akarja felelősségre vonni. A másik főszereplő Scoot McNairy (12 év rabszolgaság, Batman Superman ellen, Argo-akció), szerepel még a filmben Maggie Grace (Elrabolva-filmek) és Kevin Zegers is.

Wonder Woman (június 1.)

Az első női szuperhősfilmként hirdetik a Wonder Womant, aminek nemcsak a főszereplője (az izraeli Gal Gadot alakításában), hanem a rendezője is nő, a nagyszerű A rémről ismert Patty Jenkins. Nagyon sokat várnak ettől a filmtől, többek között azt, hogy az Acélember, a Batman Superman ellen és az Öngyilkos osztag (elsősorban kritikai és nem anyagi) kudarcai után végre elismerést hoz a DC-nek. Na meg persze egy rakás pénzt. Az előzetesekből annyi derült ki, hogy Wonder Woman, azaz Diana Prince a csak nők által lakott Themyscirán próbál egyre jobb harcos lenni. Csakhogy valamit nagyon titkolnak előle a képességeivel kapcsolatban. Aztán a szigeten lezuhan repülőjével egy pilóta, Diana pedig elhagyja a helyet, hogy megpróbálja megállítani a háborút (itt konkrétan az első világháborúról van szó). Jó hír, hogy a DC ezúttal megpróbálja nem halálosan komolyan venni magát, és a Wonder Womannak humora is lesz.

A múmia (június 8.)

A múmia-franchise felélesztése állítólag csak az első lépés a Universal nagy tervében. Egy saját kis szörnyes világot akarnak teremteni egy csomó filmmel, hogy a végén összeállhassanak egy nagy csapattá, mint a Bosszúállók. Ehhez persze az kell, hogy az új múmia sikeres legyen. Ez a film egyébként nem Brendan Fraseres Múmiából, hanem az 1932-es horrorlegendából építkezik. A főszereplő, Tom Crusie a film sztorija szerint kiássa egy meggyilkolt Ahmanet nevű papnő (Sofia Boutella) múmiáját, de a nő életre kel, és rászabadítja az emberiségre a "szörnyek és istenek új korát". Akárcsak A holnap határában című filmjében Cruise itt is meghal, de aztán feltámad. A filmben játszik még Russell Crowe és Annabelle Wallis is.

Csajok hajnalig (június 15.)

Hollywoodban a világ leglustább emberei dolgoznak, akik ahelyett, hogy írtak volna egy klassz, mocskos vígjátékot Scarlett Johanssonnak, legforgatták vele újra az 1998-as Ronda ügyet. A Ronda ügy egy elfajult vegasi legénybúcsúról szól, ahol véletlenül meghal egy prostituált. A vőlegény és barátai (Jon Favreau, Christian Slater, Daniel Stern és Jeremy Piven) megpróbálják eltussolni a dolgot, elássák a hullát és lapítanak. De persze az ügy nem marad ennyiben. A Csajok hajnaligban Johansson megy lánybúcsúra, ez is ugyanúgy elfajul. A nagy kérdés az, hogy működik-e még egyszer ez a sztori nőkkel, és hogy meghagyták-e a karaktereket olyan ellenszenvesnek, amilyenek az eredeti filmben voltak. Ha igen, akkor a ronda ügy maga nem lesz kellemes néznivaló, de legalább érdekes lesz egy csomó velejéig romlott nőt nézni. Johansson barátnőit Zoë Kravitz, Jillian Bell, Ilana Glazer és Kate McKinnon alakítják.