Az éjszaka valami retteneteset rejt odakint

Az év horrorjaként beharangozott It Comes At Night előzetese nem mindennapi borzalmakat vetít előre.

Trey Edward Shults már az első filmjével (Krisha) több kritikust is meggyőzött róla, hogy a legtehetségesebb fiatal rendezők egyike, új filmje pedig az előzetes alapján több mint ígéretes.

A Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott és Carmen Ejogo főszereplésével készült horror egy az erdő mélyén lévő családi birtokon játszódik, ahol egy a világot rémületbe ejtő, természetfeletti borzalom elől menekülve kér menedéket egy másik család.

Edgertonék és vendégeik aztán közösen veszi fel a harcot a rájuk az éjszakában leselkedő valamivel, ami az előzetes alapján bármi lehet, akár még az is, hogy valójában nem is létezik, csak Edgerton fantáziájában. Június 9-én mindenre fény derül, a filmet akkor fogják bemutatni Amerikában, magyar forgalmazóról egyelőre nincs hírünk.