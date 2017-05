A Felkoppintva, a Csajok és A 40 éves szűz producere, Judd Apatow is ott van a The Big Sick című film mögött, ami a pakisztáni születésű komikus, Kumail Nanjiani és (most már) felesége igaz történetét mondja el, felturbózva némi mesterséges kómával és más szörnyűségekkel.

"Úristen, te egy fehér nővel jársz?" A most megjelent előzetes alapján úgy tűnik, ez lesz a fő kérdése a The Big Sicknek, amiben várhatóan nem a hirtelen kórházba kerülő nő tragédiája, hanem a közel-keleti bevándorló és az amerikaiak közötti feszültségek adja majd a muníciót a poénokhoz, meg nyilván a társadalomkritikához is. Meg az azon való poénkodás, hogy vajon minden arabnak kinéző ember automatikusan terrorista-e, vagy legalábbis többet tud-e a témáról, mint a többiek.

A történet részben igaz történeten alapszik: a The Meltdown with Jonah and Kumail című tévéshow egyik házigazdája, a Mike és Dave esküvőhöz csajt keres vagy a Szilícium-völgy egyik színésze, Kumail Nanjiani és felesége, Emily V. Gordon egykori pszichológus és családterapeuta, ma már producer írták saját szerelmük történetéről, meg arról, mennyire nehezen fogadta el az eltérő bőrszínű és kultúrájú párt mindkét "oldal". Amiből az előzetes alapján nem kőkemény társadalmi dráma, inkább egy Judd Apatow világához közel álló vígjáték lesz majd.

A The Big Sick az Amazon számára készült, és július 14-étől lesz a mozikban elérhető, Amerikában legalábbis biztosan. Kumail Nanjianit ő maga alakítja, barátnőjét pedig az Író és kamuhős vagy A szabadság útjai mellékszereplője, a Fejbenjáró bűn főszereplője, Zoe Kazan játssza majd. A rendező az itthon gyakorlatilag teljesen ismeretlen Michael Showalter (Wet Hot American Summer).