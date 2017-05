Úgy néz ki mégis lesz valami a Gears of War-filmből

Tavaly jelentette be a Microsoft és a Universal, hogy a népszerű Gears of War-videojátékok világában játszódó, de különálló történetre alapuló filmet készítenek a jövőben. Most a Deadline írja, hogy már meg is van a film forgatókönyvírója, ami azt jelenti, hogy a projekt valószínűleg nem marad örökre egy fiókban.

A Gears of War-filmet Shane Salerno írja majd, aki meglehetősen tapasztalt nagy költségvetésű sci-fik tekintetében. Ő írta az Armageddont, az Alien vs. Predator 2-t, illetve rábízták a következő négy Avatar-film szkpriptjét is.

Az első Gears of War 2006-ban jelent meg, azóta folyamatosan jönnek ki új részek, és mivel kizárólag Xboxon jelenik meg, ezért a konzol egyik legnépszerűbb játékának számít. Az alapkoncepció egyébként nem egy nagy durranás, a játékok általában olyan kipattintott, benga szuperkatonákról szólnak, akik ember méretű fegyverekkel gyilkolják az emberiségre veszélyt jelentő locust nevű lényeket. Teszik ezt kifejezetten látványos brutalitással, vérrel és akcióval, szóval remélhetőleg ez a filmben is megjelenik majd. A legutóbbi Gears of War-játékról egyébként mi is írtunk.