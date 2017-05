Csak úgy nem lehet két órán át vigyorogni

Három évvel ezelőtt mindenkit meglepett, hogy még a Marvel-képregényekben is marginális szupercsapatnak számító A galaxis őrzői filmes adaptálása nem csak simán jól sikerült, de konkrétan óriási kasszasiker és popkulturális kiindulópont lett. Természetesen a folytatás sem maradhatott el, és A galaxis őrzői 2-t nemrég már a magyar mozik is bemutatták. A Kultrovat Podcast harmincadik adásának témája ezért nem is lehetett volna más.

Legújabb adásunkban Földi Gábor, Hanula Zsolt és Sajó Dávid beszélgetnek a legújabb Marvel-filmről, amivel kapcsolatban a legfontosabb kérdés természetesen nem más, mint az, hogy

van annyira jó, mint az első volt?

A válasz nem ennyire egyszerű, mert ugyan mindhármunk végig vigyorogta a filmet, utólag azért elég sok hibát, idegesítő jelenetet, vagy bántóan béna poént sikerült visszaidézni. Az viszont biztos, hogy A galaxis őrzői most már az egyik legtöbbet érő filmes franchise a Marvelen belül, és innentől már tényleg csak az lesz a következő kérdés, hogy mikor szedik végre ketté az univerzumot, és csinálnak egy külön kozmikus világot, ahol nem a Földet kell megmenteni, hanem az egész univerzumot. Ja, és mindannyian imádjuk Baby Grootot, nem tudunk mit csinálni.