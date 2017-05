A galaxis őrzőit nem lehetett utolérni

Azt eddig is lehetett tudni, hogy kíváncsiak a magyar nézők a Galaxis őrzőire, hiszen 2014-ben, az első film idején úgy sikerült majdnem 80 ezer nézőt gyűjtenie a nyitóhétvégéjén, hogy ez a szedett-vedett csapat még a Marvel-képregények rajongói számára is többnyire ismeretlen volt. Négy évvel később viszont már csak az volt a kérdés, hogy sikerül-e 100 ezer néző felé kerülni.

Fotó: outnow.ch

Az AeonFlux blog remek gyűjtése alapján ez korábban csak a Bosszúállók második részének, illetve az Amerika Kapitány: Polgárháború filmeknek sikerült a képregényes univerzum filmjei közül. Star Lord és a haverjai pedig egyszerre ugrották át és verték le a képzeletbeli lécet. Attól függ honnan nézzük: csütörtök és vasárnap között "csak" 96 ezer néző jött össze, viszont már szerdán elindultak a film vetítései, és ha ezeket is beleszámoljuk, akkor 103 ezer nézőnél tartunk.

James Gunn filmje kicsit talán megosztja a közönséget, a kritikánkban inkább csalódottságunknak adtunk hangot, a Kultrovat Podcast spoileres kibeszélő adásban viszont a pozitív vélemények kerültek túlsúlyba. Ezek alapján érdekes lesz nézni, hogyan alakul majd a film teljesítménye a következő hetekben. A Marvel-filmek ugyanis hajlamosak voltak viszonylag hamar kifulladni, azok, akik kíváncsiak rá, általában hamar megnézik a filmet.

A hét másik bemutatója a Hogyan legyél latin szerető című vígjáték kevésbé hozta lázba a közönséget, 11 ezer nézővel a lista harmadik helyén mutatkozott be. De ez a harmadik hely bevétel alapján állja csak meg a helyét, ha a nézőszám alapján nézzük, akkor negyedik helyre szorul az új premier, hiszen néhány százzal többen nézték a Kincsemet. Herendi Gábor filmje továbbra is jól teljesít, 353 ezer nézővel továbbra is ez az év legjobbja. A Halálos iramban nyolcadik részének a vártnál kicsit jobban megtorpant a lendülete, 320 ezer össznézőnél tart és előfordulhat, hogy az amerikai sikerszériának nem sikerül befognia a magyar kalandfilmet az év végi összesítésben.

A Kincsem mellett több másik magyar film is látható még a mozikban, ezek közül a legjobban a Brazilok teljesít, ami öt héttel a bemutatója után is befért a legjobb 10 film közé. Összesen már 65 ezernél is több ember látta. 63 ezer nézőnél tart Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje. Ezt egyébként többen nézték a héten, mint a múlt héten bemutatott Tökéletes gyilkost, amire eddig alig több mint 3 ezer ember jegyet.

145 millió dolláros bevétellel kezdtek a tengerentúlon a Galaxis őrzői, ami elég komoly előrelépés az első rész 94 milliójához képest. Chris Pratt, Baby Groot és a többiek népszerűsége csak nőtt 2014 óta, így nyilván nem aggódtak túl sokáig azon, hogy visszahozható-e a film minimum 200 millió dollárra rúgó költsége. Sikeresen le is tarolta a bevételi listát, más nem is tudott labdába rúgni mellette, még a 10 millió dollárt sem sikerült összehoznia egyik vetélytársának sem.