Emma Watson és egy meleg csók is történelmi díjat kapott

Most először adták át úgy az MTV Movie Awards-t, hogy a legjobb színész kategóriában nem nézték a díjazott nemét, így nem volt külön színész és színésznő kategória. A legjobb csók díját pedig egy filmes meleg pár kapta.

A szépség és a szörnyeteg nyerte el a legjobb filmnek járó Arany Popcornt is a MTV Movie Awards díjátadóján, de ennél jobban fog emlékezni a szakma a film egyik címszereplőjét játszó Emma Watson díjára, ugyanis ez volt az első alkalom a díj - és egyébként a legtöbb színészi díj - történetében, amikor nem választották külön a legjobb férfi és női színésznek járó díjakat.

"A színészet arról szól, hogy valaki más bőrébe helyezzük magunkat, és ezt nem kell két külön kategóriára bontani. Az empátia és a képzelőerő használatának nem szabad, hogy határai legyenek" - mondta a díjátadón Watson. Filmes karakteréről, Belle-ről pedig azt mondta, "A falu lakói megpróbálták elhitetni vele, hogy a világ kisebb és kevesebb lehetőséget számára, mint valójában. Szerettem olyan embert játszani, aki ezt nem hiszi el."

A legjobb filmes csók díját a Holdfény című Oscar-díjas film két férfi szereplője, Ashton Sanders és Jharrel Jerome kapták. A filmről mi is azt írtuk: "Fantasztikusan jó ízléssel mutatja be, hogy mekkora hátránnyal indul az életben egy olyan szegény floridai fiú, aki rájön, hogy a férfiakhoz vonzódik." Sanders a díjátadón azt mondta: "Ez a díj többről szól Jharrelnél és rólam, és többről szól egy csóknál. Azokról szól, akik másnak érzik magukat, akik nem tudnak beilleszkedni. A díj bennünket képvisel."

A legjobb tévésorozat-szereplő Millie Bobby Brown, a Stranger Things Elevenje lett, a legjobb duó díját a Logan - Farkas párosa, Hugh Jackman és Dafne Keen nyerte, a "legjobb harc a rendszer ellen" elismerését A számolás joga című filmnek adták, és ebből a filmből került ki a legjobb hősnő, Taraji P. Henson is, a legjobb könnyfakasztásnak pedig a Rólunk szól című sorozatot ítélték. A legjobb sorozat is a Stranger Things lett, a legjobb főgonosz pedig a The Walking Dead Neganje, Jeffrey Dean Morgan. A díjazottak teljes listája ide kattintva érhető el.

Az MTV filmes és tévés díjait a közönség szavazza meg.