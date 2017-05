Ránk hozza a frászt Stephen King fehérre meszelt bohóca

Megjelent a szeptember 7-től Magyarországon is látható új Stephen King-adaptáció, az Az című misztikus horror második előzetese a piros lufik mögül előbukkanó Pennywise-zal és az utána nyomozó és előle menekülő gyerekekkel.

A Stephen King 1986-os, Az című horrorklasszikusából készülő adaptáció első előzetese a szörnyek után nyomozó gyerekekre épülő filmekénél sokkal ijesztőbb volt, és a most megjelent, második trailer sem marad el attól a rémisztgetésben, bár most hosszú ideig próbálják altatni a nézők éberségét egy meglepően alacsony szintre belőtt, kakiról és pisiről szóló viccelődéssel. De aztán a kellő időben előbukkan az ördögi bohóc, Pennywise, és beindulnak az események, ahogy kell.

A filmet a Mama című Jessica Chastain-horrorból ismert Andrés Muschietti rendezi, mivel Cary Fukunaga (True Detective) kiszállt a produkcióból. Pennywise bohócot Bill Skarsgård alakítja, és feltűnik a Stranger Thingsben is szereplő Finn Wolfhard is benne. A Stranger Things egyébként alighanem merített is a King-klasszikusból (és a szerző más műveiből is): egy amerikai kisvárosban furcsa és ijesztő dolgok történnek, amiknek egy csapat, lúzernek csúfolt gyerek próbál utánajárni.

Úgy volt, hogy a filmből készül egy második, a felnőttekre koncentráló rész is, de egyelőre nem tudni, ez a terv is megvalósul-e. Ha a pénzen múlik, akkor nem rosszak az előjelek: az első előzetes például annyira népszerű volt, hogy megdöntötte a rekordot, mivel 24 óra alatt 197 milliószor nézték meg.