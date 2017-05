Egy hülye címmel és Tom Cruise-zal jön A holnap határa 2

Tom Cruise és Emily Blunt is nagyon lelkes az időutazós-háborús akció-sci-fi folytatása miatt, úgyhogy nem az a kérdés, elkészül-e a második rész, csak az, mikor lesz a bemutató - mondta a rendező.

Live Die Repeat and Repeat.

Azaz nagyjából Élj, halj meg, majd újra és újra lesz a rendező Doug Liman szerint A holnap határa folytatásának a címe, már ha a stúdió ezúttal enged. Az első rész munkacíme is más volt (All You Need is Kill), a posztereken pedig a Live. Die. Repeat-et használták tagline-ként. Erre dobna rá még egy lapáttal a rendező.

Aki a Collidernek nyilatkozva azt mondta: "csodálatos", "elképesztő" a folytatás sztorija, "sokkal jobb, mint az első részé, pedig én nyilván eléggé szerettem az első részt". Annak a sztorija mondjuk első hallásra nem is volt olyan nagy főnyeremény: aszerint egy, a Földdel háborúban álló idegen faj képes manipulálni az időt, de Tom Cruise figurája egy véletlen miatt mindig pontosan ugyanarról a pontról kezdhette újra a csatát, ha meghalt, míg végül el nem jutott a fő alienszörnyig egy rátermett katonanő, Emily Blunt karaktere segítségével.

Az első és a második részt is rendező Doug Liman (A Bourne-rejtély) rendezője azt is megerősítette, hogy mind Tom Cruise, mind pedig a mindig fantasztikus és sokszínű Emily Blunt benne van a folytatásban. "Tom is lelkes, Emily is lelkes, a nagy kérdés csak az, mikor csináljuk meg. De ez hangsúlyosan egy mikor, és nem egy ha" - nyilatkozta Liman.

A rendező persze nem árult el semmit a sztoriról, de azért elég magabiztosan nyilatkozott: állítása szerint nem úgy kell elképzelni a folytatást, ahogyan azt megszoktuk, mivel a második rész "forradalmian megváltoztatja majd azt, ahogyan a filmfolytatásokról gondolkodunk".

Úgy tűnik, a második részt is ugyanaz a Christopher McQuarrie fogja írni, aki az első részt írta Szakurazaka Hirosi regénye alapján, és aki szinte már Tom Cruise állandó alkotótársa: ő írta a Valkűrt, a Jack Reachert, a Mission: Impossible - Titkos nemzetet és az új Múmiát is.