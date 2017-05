Végre itt egy igazán jó előzetes a Wonder Womanhez

Június elsején mutatják be a Wonder Womant, a női szuperhősfilmet, ami remélhetőleg újra menővé teszi a DC-t a Batman Superman ellen, az Acélember vagy az Öngyilkos osztag kritikai kudarcai után. A bemutató előtti utolsó előzetes alapján erre van is esély.

Eddig is kijött egy csomó trailer, teaser és tévéreklám a Wonder Womanhez, néhány dolgot megtudhattunk már a főhős titkolt képességeiről is, de a végső előzetest végre igazán jól összerakták: van benne minden, ami kell, az érzelmes részektől a nagyon jó világháborús felvételeken át a poénokig, és közben még a zene is hatásos: ha olyan jól összerakták a filmet is, mint ezt a videót, akkor jó eséllyel lép egy nagyot a DC azon az úton, amin mostanra elég sokkal lemaradt a fő konkurens Marvelhez képest.

A film sztorija szerint a különös képességekkel rendelkező Wonder Woman a csak nők által lakott Themyscirán próbál egyre jobb harcos lenni. Aztán a szigeten lezuhan repülőjével egy pilóta, Diana pedig elhagyja a helyet, hogy megpróbálja megállítani az első világháborút, és az emberek közé utazik - az előzetesben az is látható, hogyan lesz belőle Diana Prince a saját országát elhagyva.

A Wonder Womannek egyébként nemcsak a főszereplője nő (Gal Gadot játssza, ahogy a Batman Superman ellen című borzalomban is ő volt Wonder Woman, és ő lesz a saját filmje után érkező Az Igazság Ligájában is), de a rendezője is, A rémről ismert Patty Jenkins. A filmben szerepel még Chris Pine (Star Trek) és Robin Wright (House of Cards), sőt a Trainspotting Spudja, Ewen Bremner és a Harry Potter-filmek Lupin professzora, David Thewlis is.