Teljesen új gárdával készülhet az új Hellboy-film

Más rendezővel és főszereplővel, de mégis készülhet a nemrég már eltemetett következő Hellboy-film.

Guillermo Del Toro februárban jelentette be, hogy bármennyire is szerette volna, nem lesz folytatása az első két Hellboy-filmnek, most viszont kiderült, mégis lesz, csak éppen nem úgy, ahogy eddig gondoltuk volna.

Az új Hellboyt ugyanis most a Millenium készítené, csakhogy a rendező Del Toro helyett Neil Marshall (Trónok harca) lenne, a főszerepet pedig Ron Perlman helyett a Stranger Things rendőrfőnöke, David Harbour játszaná, írja a Hollywood Reporter.

A forgatókönyön a Hellboy karakter atyja, Mike Mignola is dolgozott, és a film munkacíme Hellboy: Rise of the Blood Queen.

Az első Hellboy-filmet 2004-ben mutatták be, a folytatás (Hellboy II: Az aranyhadsereg) négy évvel később készült el.