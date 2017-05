Meghalt Tarantino és Robert Rodriguez egyik kedvenc epizódszínésze

Hetvenhét éves korában, egyelőre ismeretlen okból meghalt Michael Parks színész-énekes, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez kedvelt karakterszínésze, Kevin Smith múzsája.

"Utálom, mégis be kell jelentenem, hogy filmes múzsám, Michael Parks eltávozott. Michael volt a legjobb színész, akit valaha ismertem, és ez jó eséllyel már így is marad. Annyira szerettem a színészetét, hogy konkrétan neki írtam az Agyart és a Veszett világot. Ő volt, és ezt a szívemre tett kézzel mondom, a leghihetetlenebb drámai színész, akit valaha láttam. És Parks az abszolút legjobbat hozta ki belőlem is, amikor csak vele forgathattam" - írta az Instagramon Kevin Smith, a Shop-stop, a Dogma és a Jay és Néma Bob visszavág rendezője, hozzátéve, hogy azóta tervezte, hogy ír egy filmet Parksnak, "amióta csak láttam, hogyan lopja el a show-t az Alkonyattól pirkadatig első jelenetében".

Parks színészi karrierje 1963-ban indult, az IMDB szerint 146 filmben szerepelt, de a leghíresebbek Quentin Tarantinóval - akit Kevin Smith "Parks legnagyobb rajongójának" nevezett -, Robert Rodriguezzel és Smith-szel közös munkái lettek. Szerepelt a Kill Bill mindkét részében, a Django elszabadulban, az Alkonyattól Pirkadatigban, a Grindhouse - Terrorbolygóban és a Grindhouse - Halálbiztosban, az Agyarban vagy a Veszett világban.

Parks emellett énekesként is sikeres volt: több saját lemezt kiadott, és ő énekelte egyik sorozata, a Then Came Bronson főcímdalát is, ami a Billboard 100-as dal-sikerlistájának 20. helyéig jutott.