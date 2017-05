Marilyn Manson bérgyilkosként is a frászt hozza ránk

Marilyn Manson játssza az egyik főszerepet Corey Asraf és John Swab júniusban érkező, vérfagyasztónak tűnő filmjében. A Let Me Make You a Martyr előzetesében a nyáron Magyarországon koncertező zenészt láthatjuk, aki ellen Szikora Róbert annak idején misével tiltakozott volna. "Öltél már embert a puszta kezeddel?" – kérdezi Manson mindjárt a trailer elején.

Ha jól értem, Asraf és Swab filmje egy fiatalemberről szól, aki valamilyen oknál fogva visszatér a szülővárosába, ahol újra összefut a helyi alvilágban otthonosan mozgó mostohaapjával, valamint fogadott lánytestvérével is. A lánnyal (akibe ráadásul szerelmes) elhatározzák, hogy a rettenetes gyerekkori emlékeik miatt bosszút állnak, ezért kieszelnek egy tervet, hogy megöljék a férfit, aki viszont pechjükre megneszeli azt, és bosszúból a leghidegvérűbb emberét állítja rájuk.

Ezen a ponton lép be a sztoriba Manson, aki a vérszomjas bérgyilkost alakítja – ki mást. Megbízóját Mark Boone Junior játssza, aki szerepelt például Christopher Nolan Mementójában, a Batman: Kezdődik!-ben, David Fincher Hetedikjében, valamint a Sons of Anarchyban is. A fiú a Kemény motorosokból szintén ismerős Niko Nicotera lesz, a lány pedig az a Sam Quartin, aki már korábban is dolgozott a rendezőpárossal, a Judas' Chariot című félórás rövidfilmjükben lehetett látni.

Az előzetesben Mansont láthatjuk, ahogy az anyósülésen, egy pisztollyal hadonászva, énekli el azt a dalt, amit a szintén gyilkos apja énekelt neki gyerekkorában, miközben kertvárosi utcácskákon át suhan a kocsi, amiben ülnek. Leírva talán nem tűnik olyan félelmetesnek, végignézve azonban baromi nyugtalanító az egész.

LET ME MAKE YOU A MARTYR - THEATRICAL TRAILER from Corey Asraf on Vimeo.

Manson egyébként Mark Boone Junior révén került a filmbe, akivel a Sons of Anarchy forgatásai alatt ismerték meg egymást, a zenész többször feltűnt ugyanis a sorozat utolsó évadában.