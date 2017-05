Hackerek tartják fogságban Johnny Depp filmjét

Pénzt követelnek a Disney-től azok a hackerek, akik állítólag megszerezték az itthon május végén mozikba kerülő A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja című filmet, írja a Deadline. A hackerek állítólag hatalmas összeget követelnek bitcoinban, egy olyan online valutában, amelynek útja lekövethetetlen. A stúdió nem fizet, és már felvette a kapcsolatot az FBI-jal.

A hackerek azzal zsarolják a Disney-t, hogy ha nem fizet, akkor apró részleteket töltenek fel a filmből a netre – mintha egy emberrablásnál küldenék el postán az érintett kisujját. Nem ez az első hasonló eset az utóbbi időben, nemrég az Orange Is The New Black Netflix-sorozat teljes új évadát rakták fel a netre idő előtt, mert a streamingszolgáltató nem volt hajlandó tudomást venni a zsarolásról.

A Deadline cikkében azt írják, hogy elég nagy gondot okoz a hackerek utolérése, és miközben a Disney-hez hasonló nagy stúdióknak van pénzük komoly védelmi rendszereket kiépíteni, addig a kisebb cégek, viszonteladók, produkciós irodák sokszor védtelenek a hackerekkel szemben. A megszólaló szakértő szerint korábban hasonló esetekben az illegálisan megszerzett filmek és videók a Pirate Bayen kötöttek ki, azonban a zsarolóvírusoknak köszönhetően az utóbbi időben a cégeknek egyre többször kell zsarolással szembenézniük.