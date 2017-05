Először jó bulinak tűnt ellopni egy csecsemőt

Elkezdődött Csuja László, Virágvölgy című filmjének forgatása. A 33 éves rendezőnek ez lesz az első játékfilmje, ami a Filmalap Inkubátor Programjának keretében valósul meg. Korábban rövidfilmeket készített, mint a Foszfor vagy A dugulás, mindkettőt meg lehet nézni az Indafilmen.

2012-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem filmdramaturg szakán.

A Virágvölgy a rendező elmondása szerint egy road movie és egy coming-of-age keveréke lesz, pont olyan műfajok, amiknek leírására nincs igazán jó magyar kifejezés. A főszerepben egy Bianka nevű fiatal lány lesz majd, aki unalmas életét úgy kívánja feldobni, hogy ellop egy csecsemőt. Mikor a baba megvan, párt keres magának, de az exei sorra hajtják el és végül egy enyhén értelmi sérült Laci nevű srácnál köt ki. Ami a lánynak csak egy jó vicc, az a fiúnak viszont halálosan komoly, mert úgy érzi: végre esélyt kapott az élettől. Mindent megtesz azért, hogy az újdonsült családjának otthont teremtsen, ehhez viszont meg kell szegnie a törvényt.

Lacit a 21 éves Réti László alakítja, aki a 2004-es paralimpián arany, ezüst és bronzérmet nyert görkorcsolyában, 2010-ben pedig műkorcsolyában lett Európa bajnok. A női főszereplője Berényi Bianka, aki 20 éves és van egy izgalmas zene produkciója, az EU Cannibal. Legutóbbi kislemezével be is került 2016 legjobb magyar albumai közé a Stenken. Blanka dalai a filmben is hallhatóak lesznek majd.

A film forgatókönyvét Csuja László és Nagy V. Gergő közösen írták, az operatőri feladatokat Vass Gergely látja el, a rendezőt pedig Enyedi Ildikó mentorként segíti a projektben. Az Inkubátor program keretében a Virágvölgy 62 millió forint támogatást kapott, a teljes költségvetése 82 millió forint. A tervek szerint jövő tavasszal kerül majd a mozikba.