Megvan, hogy ki vezeti az Oscar-díjátadót

Ismét Jimmy Kimmel lesz az Oscar-díjátadó házigazdája. A filmes gálát közvetítő ABC csatorna jelentette be a hírt, miszerint ismét az idei Oscart levezető műsorvezetőt kapja a nem túl hálás feladatot. A színfalak mögött sem lesz változás a csapatban, a produceri feladatokat ismét Michael De Luca és Jennifer Todd látják el.

A gálát 2018. március 4-én rendezik majd és ez lesz a jubileumi 90. díjátadó. A hírről beszámoló közleményben senki sem felejtett el megemlékezni az idei bakiról, amikor véletlenül rossz filmet jelentettek be a Legjobb film kategória győzteseként. A közleményben az olvasható, hogy a producerek nem is tudnak mást elképzelni a házigazda szerepben egy olyan estén, ahol minden megtörténhet és bizony meg is történik.

Jimmy Kimmel amerikai tévés műsorvezető, Jimmy Kimmel Live című késő esti beszélgetős műsora 2003 óta fut az amerikai ABC csatornán. A tavalyi Oscar mellett már kétszer volt a legnagyobb tévés díjátadó, az Emmy műsorvezetője, legutóbb épp 2016 szeptemberében.