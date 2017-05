Mihalik Enikő lélegzete is elállt a lebegő menekülttől

Egy meglőtt, levitációra képes szír menekültről szól Mundruczó Kornél legújabb munkája, a Jupiter holdja, amelyik az egyetlen magyar film, amelyet az idei cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában mutatnak be. A filmet csütörtökön vetítik majd a fesztiválon, az előzetesét azonban már szerdán bemutatta a Hollywood Reporter.

A történet szerint a 17 éves Ariel a magyar határon sebesül meg, ám a lövés miatt rendhagyó szuperképességre tesz szert. A filmben szerepel többek között Balsai Mónika, Merab Ninidze, Cserhalmi György, Jéger Zsombor, Mucsi Zoltán, Szabó Kimmel Tamás, Haumann Péter, és – ahogy az Origo Filmklubja nemrég kiszúrta – Mihalik Enikő is.

A Jupiter holdja izgalmasnak tűnő előzetesében több budapesti helyszín – például a Keleti pályaudvar – is feltűnik, az egyik fürdős jelenetben pedig azt láthatjuk, ahogy Mihalik Enikő az arcát takarva kap kisebb sokkot a víz felett lebegő fiatalember látványától. Mivel a trailer exkluzív, azaz nem beágyazható, a Hollywood Reporterre vagy a Vimeóra kell kattintani a megtekintéséhez.

Ha kell egy mottó, akkor azt tudom mondani, hogy ez a film legalább annyira zuhan, mint repül

– mondta a rendező a Jupiter holdjáról korábban az Indexnek.

A film forgatásán egyébként korábban az Index is ott járt, amikor épp az egyik repülős jelenetet vették fel, ez az előzetesben is látható, amikor a főszereplő két autó között emelkedik a levegőbe. Az alkotók azt elmesélték, hogy néhány valódi menekült is szerepet kapott volna a filmben, de nagyon nehéz volt a szereplőválogatás. Mundruczó úgy fogalmazott, hiába találtak meg egy-egy jó szereplőt, egyszerűen kipergett az ujjaik közül, mert egy perccel később már nem voltak az országban, és egyébként sem nagyon akartak szerepelni.